За словами народної депутатки Мар'яни Безуглої, Міністерство соціальної політики не використало понад 30 мільярдів гривень у 2024 році.

Про це стало відомо з повідомлення народної депутатки Мар’яни Безуглої повідомила на ії сторінці у Facebook.

“Міністерство не використало понад 30 мільярдів гривень, передбачених для виплат ВПО у 2024 році”, – повідомила вона.

І тому вона подає апеляцію з вимогою офіційних роз’яснень від міністерства щодо значного залишку бюджету, яке призначене для соціальної підтримки постраждалих від війни українців.

На її допис відреагувала засновниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова. Вона підтримку Безуглої та розкритикувала чинну систему бюджетного управління.

“В умовах війни, коли кожна гривня має значення, значні суми державного бюджету залишаються просто невикористаними. Кошти, що могли б підтримати внутрішньо переміщених осіб, створити робочі місця та дати новий поштовх економіці, просто втрачаються через слабке управління”, – зазначила Толкачова.

Вона додала, що такі дії підривають довіру іноземних інвесторів, ведуть до втрати замовлень для малого бізнесу та знижують рівень соціального захисту для українців.