По словам народной депутатки Марьяны Безуглой, Министерство социальной политики не использовало более 30 миллиардов гривен в 2024 году.

Об этом стало известно из сообщения народной депутатки Марьяны Безуглой сообщила на ее странице в Facebook.

"Министерство не использовало более 30 миллиардов гривен, предусмотренных для выплат ВПЛ в 2024 году", - сообщила она.

Поэтому она подает апелляцию с требованием официальных разъяснений от министерства относительно значительного остатка бюджета, которое предназначено для социальной поддержки пострадавших от войны украинцев.

На ее сообщение отреагировала основательница патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева. Она поддержала Безуглую и раскритиковала действующую систему бюджетного управления.

“В условиях войны, когда каждая гривна имеет значение, значительные суммы государственного бюджета остаются просто неиспользованными. Средства, которые могли бы поддержать внутренне перемещенные лица, создать рабочие места и дать новый толчок экономике, просто теряются из-за слабого управления”, – отметила Толкачева.

Она добавила, что такие действия подрывают доверие иностранных инвесторов, ведут к потере заказов для малого бизнеса и снижают уровень социальной защиты украинцев.