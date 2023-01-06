Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика прокоментував скандал навколо колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Нагадаємо, скандальна історія пов'язана з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату.

Так, днями Ломаченко виклав нове відео з митрополитом УПЦ МП, який звинуватив Україну у "війні проти бога".

Раніше Ломаченко опублікував знімок, на якому він із митрополитом Запорізьким та Мелітопольським УПЦ МП Лукою (Коваленко), проти якого 11 грудня РНБО ввела санкції разом із ще шістьма священнослужителями УПЦ МП.

Гендиректор K2 Promotions і промоутер Усика повідомив 24 Каналу, що не спілкується з Василем особисто і не знає його точку зору. Також Олександр Красюк припустив, що свідомістю боксера можуть маніпулювати.

«Якщо ми подивимося його останні публікації в Instagram, то бачимо одне й те саме спрямування. Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу», - підкреслив Красюк.

І, припустив Красюк, Ломаченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють.

«Але з мого боку це не більше, ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так", - додав промоутер.

Тим часом Ломаченко зробив новий пост в Інстаграм, привітавши всіх з Різдвом російською мовою. Це викликало нову бурхливу реакцію зі сторони українців.

Днями Ломаченко внесли до Реєстру зрадників держави. Про це повідомили активісти руху "Чесно".

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йшлось в повідомленні.

Священник каже, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу". За словами активістів "Чесно", це один з основних ворожих наративів Росії проти України.

Раніше Ломаченко спантеличив українців висловлюваннями про війну на Донбасі: «Напруженість якась».

Також Politeka писала, що чемпіон Ломаченко приєднався до лав тероборони.