Український боксер Василь Ломаченко виклав нове відео з митрополитом УПЦ МП, який звинуватив Україну у "війні проти бога".

Підписники буквально вибухнули гнівом на таку витівку. Дехто навіть засумнівався у психічному стані спортсмена.

Інші більше приділили увагу зовнішньому вигляду священнослужителя.

Треті запропонували співробітникам СБУ все ж таки уважніше придивитися до Ломаченка.

«Піп, одягнений у золото, тримаючись за золото, на тлі золота розповідає про бога», «Ти що, не просихаєш?», «Василю, ти моргни. Може, тебе полонили московські попи»;

«Російська мова, російська церква, музика, телебачення, радіомовлення – все це використовувалося для впровадження колонізаційних імперіалістичних амбіцій нашого північного сусіда та стало основним приводом для повномасштабного вторгнення в Україну. До кого це ще не дійшло ...? Скільки ще російських куль чи ракет мають поцілити у ваші дурні голови...?»;

«Вася ти був кумиром - але перетворився на «чорта», «Вася, та прийми вже громадянство Росії, живи там довго та щасливо. Тільки нас не ганьби! Це іспанський сором», «Василю, вам потрібно до кваліфікованого психолога, але я думаю тут психологом не обійдеться…»;

«Розчаровуєш все більше і більше… Шкода, що втратили ще одну гордість нашої України… тепер ти нічийний. П**срать повагу мільйонів – це треба вміти» , – пишуть Василю Ломаченку у коментарях до посту.

Нагадаємо, що раніше Ломаченко опублікував знімок, на якому він із митрополитом Запорізьким та Мелітопольським УПЦ МП Лукою (Коваленко), проти якого 11 грудня РНБО ввела санкції разом із ще шістьма священнослужителями УПЦ МП.

Раніше Ломаченко спантеличив українців висловлюваннями про війну на Донбасі: «Напруженість якась».

Також Politeka писала, що чемпіон Ломаченко приєднався до лав тероборони.