Украинский боксер Василий Ломаченко выложил новое видео с митрополитом УПЦ МП, который обвинил Украину в "войне против бога".

Подписчики буквально взорвались гневом на такую выходку. Некоторые даже усомнились в психическом состоянии спортсмена.

Другие больше уделили внимание внешнему виду священнослужителя.

Третьи предложили сотрудникам СБУ все же внимательнее присмотреться к Ломаченко.

«Поп, одетый в золото, держась за золото, на фоне золота рассказывает о боге», «Ты что, не просыхаешь?», «Василий, ты моргни. Может, тебя взяли в плен московские попы»;

«Русский язык, русская церковь, музыка, телевидение, радиовещание - все это использовалось для внедрения колонизационных империалистических амбиций нашего северного соседа и стало основным поводом для полномасштабного вторжения в Украину. До кого это еще не дошло....? Сколько еще российских пуль или ракет должны попасть в ваши глупые головы...?»;

«Вася ты был кумиром - но превратился в «черта», «Вася, да прими уж гражданство России, живи там долго и счастливо. Только нас не позор! Это испанский стыд», «Василий, вам нужно к квалифицированному психологу, но я думаю здесь психологом не обойдется…»;

«Разочаровываешь все больше и больше… Жаль, что потеряли еще одну гордость нашей Украины… теперь ты ничейный. П**срать уважение миллионов - это надо уметь», - пишут Василию Ломаченко в комментариях к посту.

Напомним, что ранее Ломаченко опубликовал снимок, на котором он с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой (Коваленко), против которого 11 декабря СНБО ввел санкции вместе с еще шестью священнослужителями УПЦ МП.

Ранее Ломаченко озадачил украинцев высказываниями о войне на Донбассе: «Напряженность какая-то».

Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко примкнул к рядам терробороны.