Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика прокомментировал скандал вокруг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Напомним, скандальная история связана с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата.

Так, на днях Ломаченко выложил новое видео с митрополитом УПЦ МП, обвинившим Украину в "войне против бога".

Ранее Ломаченко опубликовал снимок, на котором он с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой (Коваленко), против которого 11 декабря СНБО ввел санкции вместе с еще шестью священнослужителями УПЦ МП.

Гендиректор K2 Promotions и промоутер Усика сообщил 24 каналу, что не общается с Василием лично и не знает его точку зрения. Также Александр Красюк предположил, что сознанием боксера могут манипулировать.

«Если мы посмотрим его последние публикации в Instagram, то видим одно и то же направление. Конечно, это все закрыто за такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру», - подчеркнул Красюк.

И, предположил Красюк, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют.

«Но с моей стороны это не больше, чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", – добавил промоутер.

Тем временем Ломаченко сделал новый пост в Инстаграм, поздравив всех с Рождеством на русском языке. Это вызвало новую бурную реакцию со стороны украинцев.

На днях Ломаченко внесли в Реестр предателей государства. Об этом сообщили активисты движения "Честно".

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Инстаграм видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорилось в сообщении.

Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Честно", это один из основных вражеских нарративов России против Украины.

Ранее Ломаченко озадачил украинцев высказываниями о войне на Донбассе: «Напряженность какая-то».

Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко присоединился к рядам терробороны.