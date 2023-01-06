Напомним, скандальная история связана с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата.
Так, на днях Ломаченко выложил новое видео с митрополитом УПЦ МП, обвинившим Украину в "войне против бога".
Ранее Ломаченко опубликовал снимок, на котором он с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой (Коваленко), против которого 11 декабря СНБО ввел санкции вместе с еще шестью священнослужителями УПЦ МП.
Гендиректор K2 Promotions и промоутер Усика сообщил 24 каналу, что не общается с Василием лично и не знает его точку зрения. Также Александр Красюк предположил, что сознанием боксера могут манипулировать.
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«Если мы посмотрим его последние публикации в Instagram, то видим одно и то же направление. Конечно, это все закрыто за такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру», - подчеркнул Красюк.
И, предположил Красюк, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют.
«Но с моей стороны это не больше, чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", – добавил промоутер.
Тем временем Ломаченко сделал новый пост в Инстаграм, поздравив всех с Рождеством на русском языке. Это вызвало новую бурную реакцию со стороны украинцев.
На днях Ломаченко внесли в Реестр предателей государства. Об этом сообщили активисты движения "Честно".
"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Инстаграм видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорилось в сообщении.
Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Честно", это один из основных вражеских нарративов России против Украины.
Ранее Ломаченко озадачил украинцев высказываниями о войне на Донбассе: «Напряженность какая-то».
Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко присоединился к рядам терробороны.