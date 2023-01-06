Там, як повідомляє Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу, чоловік впав з великої висоти.
Як розповіли прикордонники, чоловіка, який незаконно хотів потрапити до Румунії виявили поблизу кордону.
«Побачивши правоохоронців, невідомий спробував втекти, але впав у 10-ти метровий обрив. Вибратися самотужки він не зміг, тому на допомогу викликали рятувальників та швидку», - розповіли в ДПСУ.
Чоловіка з обриву дістали, значних ушкоджень він не зазнав.
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Нагадаємо, що у горах Румунії днями знайшли мертвим українця, який нелегально перетнув кордон.
"Один із двох українців, з якими не вдалося зв’язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", — сказав директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга.
Раніше прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки двох громадян, яких не вдалося підняти з гори через складні погодні умови.
Українці були на горі, погано одягнені та споряджені, на висоті понад 1800 метрів.
Шестеро громадян України перетнули гори Марамуреш з України до Румунії вдень у суботу, 24 грудня, двох було знайдено того ж вечора, а ще двох – у понеділок, 26 грудня.
Зазначимо, в Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація.
Згідно з чинним законодавством, вік, який підпадає під мобілізацію, становить 18-60 років. Усі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати. Є винятки, при яких можуть і не призвати, попри відповідний вік, однак, з огляду на масштаби російської агресії, готовим до виклику у військкомат повинен бути кожен.
Раніше повідомлялось, що українці гинуть, намагаючись потрапити до Румунії.
Крім того, Politeka.net писала, що в Міноборони України зробили нову заяву щодо мобілізації.