Очередное ЧП произошло у украинско-румынской границы, протяженность которой 613,8 километров.

Там, как сообщает Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу, мужчина упал с большой высоты.

Как рассказали пограничники, мужчину, который незаконно хотел попасть в Румынию, обнаружили вблизи границы.

«Увидев правоохранителей, неизвестный попытался скрыться, но упал в 10-метровый обрыв. Выбраться в одиночку он не смог, поэтому на помощь вызвали спасателей и скорую», - рассказали в ГПСУ.

Мужчину с обрыва достали, он не получил значительных повреждений он не получил.

Напомним, что в горах Румынии на днях нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу.

"Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", - сказал директор государственной службы округа Салвамонт Марамуреш Дан Бенга.

Ранее пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски двух граждан, которых не удалось поднять с горы из-за сложных погодных условий.

Украинцы были на горе, плохо одеты и снаряжены, на высоте более 1800 метров.

Шесть граждан Украины пересекли горы Марамуреш из Украины в Румынию днем ​​в субботу, 24 декабря, двое были найдены в тот же вечер, а еще двое – в понедельник, 26 декабря.

Отметим, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация.

Согласно действующему законодательству, возраст, подпадающий под мобилизацию, составляет 18-60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Есть исключения, при которых могут и не призвать, несмотря на возраст, однако, учитывая масштабы российской агрессии, готовым к вызову в военкомат должен быть каждый.

Ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны Украины сделали новое заявление относительно мобилизации.