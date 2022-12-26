На кордоні України та Румунії піднято вертолітну авіацію, йде пошукова операція.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які зникли у горах.

Відомо, що учора, 25 грудня, в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Вони розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Прикордонники розпочали спільні з румунськими колегами пошукові заходи.

Пошукова операція триває. У понеділок, 25 грудня, було залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

Ситуацію ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість - це перешкоджає використанню автомобільної техніки.

«Застерігаємо усіх охочих утриматися від походів у високогір’я та не наражати своє життя на небезпеку», - йдеться у попередженні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українці гинуть, намагаючись потрапити до Румунії.

Також повідомлялось, що захисник Зміїного зізнався, що пережив під час полону.

Крім того, Politeka повідомляла, що на Одещині чоловік вивозив за кордон військовозобов'язаних.