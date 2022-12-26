Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу , пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, пропавших в горах.
Известно, что вчера, 25 декабря, в районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу.
Они рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли с их поля зрения.
Пограничники начали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия.
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Поисковая операция продолжается. В понедельник, 25 декабря, была привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы.
Ситуацию усложняет высокий снежный покров и плохая видимость - это препятствует использованию автомобильной техники.
«Предостерегаем всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности», - говорится в предупреждении Госпогранслужбы.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.
Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.
Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.