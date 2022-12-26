На границе Украины и Румынии поднята вертолетная авиация, идет поисковая операция.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу , пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, пропавших в горах.

Известно, что вчера, 25 декабря, в районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу.

Они рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли с их поля зрения.

Пограничники начали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия.

Поисковая операция продолжается. В понедельник, 25 декабря, была привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы.

Ситуацию усложняет высокий снежный покров и плохая видимость - это препятствует использованию автомобильной техники.

«Предостерегаем всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности», - говорится в предупреждении Госпогранслужбы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.

Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.