Як пише Politeka.net, Микита Міхалков - російський режисер, який є одним із найяскравіших російських пропагандистів. Стало відомо, що його госпіталізували лікарню у тяжкому стані. Про це повідомляє ТГ-канал "УНІАН".
Спочатку передбачалося, що у 77-річного режисера діагностували "ковидну" пневмонію. Але дружина Міхалкова не підтвердила цієї інформації. Тільки відомо, що пропагандиста перевозять зараз до Москви.
Раніше український співак Андрій Данилко зазначав, що психологічний стан у російського режисера та пропагандиста потребує дослідження після його заяв про біологічну зброю, яку Україна нібито може використати проти росії, використовуючи для доставки перелітних птахів.
"Він збожеволів. Він просто збожеволів і вже давно. Є таке поняття, як вікові зміни. Ось щось там. Ви навіть на цей погляд його подивіться. момент його жартів, які він повторює щоразу, ця інтонація" , - повідомив Данилко в інтерв'ю Politeka Online .
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Нагадаємо, Михалков розповів, як Росія зможе повернути Україну
А ще Politeka повідомляла, що Михалков розкрив, що пропаганда Кремля створила з росіянами
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