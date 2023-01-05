Как пишет Politeka.net, Никита Михалков - российский режиссер, который является одним из самых ярких российских пропагандистов. Стало известно, что его госпитализировали больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает тг-канал "УНИАН".

Изначально предполагалось, что у 77-летнего режиссера диагностировали "ковидную" пневмонию. Но жена Михалкова не подтвердила эту информацию. Только известно, что пропагандиста перевозят сейчас в москву.

Ранее украинский певец Андрей Данилко отмечал, что психологическое состояние у российского режиссера и пропагандиста требует исследования после его заявлений о биологическом оружии, которое Украина якобы может использовать против россии, используя для доставки перелетных птиц.

"Он сошел с ума. Он просто сошел с ума и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вот что-то там. Вы даже на этот взгляд его посмотрите. момент его шуток, которые он повторяет каждый раз, эта интонация", - сообщил Данилко в интервью для Politeka Online.

Напомним, Михалков рассказал, как Россия сможет вернуть Украину

А еще Politeka сообщала, что Михалков раскрыл, что пропаганда Кремля сотворила с россиянами

Также Politeka писала, что Михалков обвинил Украину в разрушении "русского мира"



