Міністерство економіки України підбило підсумки минулого року і визначило, як сильно впав ВВП країни.

Як пише Politeka.net, через повномасштабне вторгнення росії в Україну економіка країни зазнала колосальних збитків. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Так, відомо, що за підсумками 2022 року падіння ВВП оцінюється в 30,4% (+-2%), що є оптимістичнішим показником, ніж спочатку прогнозувалося.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності загального кордону та з території Білорусії та окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - зазначають у Міністерстві економіки.

У цьому економічний фронт змогли зупинити. За словами міністра економіки Юлії Свириденко, вийшло це завдяки українським захисникам, роботі уряду та бізнесу, а також підтримці міжнародних партнерів.

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