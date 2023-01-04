Нагадаємо, про те, що жінка не повернулася додому і не відповідає на дзвінки правоохоронцям повідомила її мати.

За словами матері Ірини, донька в період часу з 12 до 14 години другого грудня знаходилася в лісосмузі села Кощіївка.

На розшук зниклої були залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі правоохоронці Фастівського управління поліції, дільничні та поліцейські офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, а також добровольчі формування територіальних громад.

І от став відомий фінал історії, а також обставини, за якими Ірина опинилася саме в лісосмузі.

З’ясувалося, що сім‘я пішла до лісу, але донька згодом вирішила самостійно повернутися додому.

Проте, ввечері за місцем проживання її не виявили, родичі забили на сполох і звернулися до поліції.

Розшукуючи Ірину, пошуковці всю ніч оглядали лісові зони, закинуті будівлі.

«Виявилось, що зникла заблукала і сиділа на дереві у лісі. На ранок вона спустилася і самотужки дійшла до села. Там на вулиці її й виявили поліцейські», - розповіли правоохоронці фінал історії.

Коментуючи щасливе закінчення історії, дехто з українців висловив обурення, що одна жінка «скільки шуму наробила і підняла скільки людей».

Інші ж висловилися, що їм гидко бачити такі висловлювання співвітчизників.

«Люди не будьте такі злі, ви ж ситуацію до кінця не знаєте, а обзиваєте жінку», «Почитала коментарі і в шоці скільки зла і не поваги до людини, від цього ніхто не застрахований будьте добріші!», «Які всі дикі. За поганим словом в карман не лізуть. «Красунчики». Фу, огидно».

Нагадаємо, в Україні також розшукують 12-річного Даміра, який на момент зникнення знаходився зі своїм батьком.

Також повідомлялось, що українського дитячого письменника знайшли вбитим.

Крім того, Politeka.net писала про пошуки маленької Дарини.