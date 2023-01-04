Напомним, о том, что женщина не вернулась домой и не отвечает на звонки правоохранителям сообщила ее мать.

По словам матери Ирины, дочь в период времени с 12 до 14 часов второго декабря находилась в лесополосе села Кощеевка.

К розыску пропавшей были привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе правоохранители Фастовского управления полиции, участковые и полицейские офицеры общины, работники группы реагирования патрульной полиции, а также добровольческие формирования территориальных общин.

И вот стал известен финал истории, а также обстоятельства, почему Ирина оказалась именно в лесополосе.

Выяснилось, что семья ушла в лес, но через некоторое время дочь решила самостоятельно вернуться домой.

Тем не менее, вечером по месту жительства ее не обнаружили, родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Разыскивая Ирину, поисковики всю ночь осматривали лесные зоны, заброшенные постройки.

«Оказалось, что женщина заблудилась и сидела на дереве в лесу. К утру она спустилась и самостоятельно дошла до села. Там на улице ее и обнаружили полицейские», – рассказали правоохранители финал истории.

Комментируя счастливое окончание истории, некоторые украинцы выразили возмущение, что одна женщина «сколько шума наделала и подняла сколько людей».

Другие же высказались, что им противно видеть такие высказывания соотечественников.

«Люди не будьте такими злыми, вы же ситуацию до конца не знаете, а обзываете женщину», «Почитала комментарии и в шоке, сколько зла и не уважения к человеку, от этого никто не застрахован будьте добрее!», «Какие все дикие. За плохим словом в карман не лезут. «Красавчики». Фу, противно».

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