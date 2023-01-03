Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців, 2 січня о 18.00 годині до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що зникла її донька Марина Фаустова.

За словами жінки, донька в період часу з 12 до 14 години знаходилася в лісосмузі села Кощіївка та до цього часу не повернулася.

«На розшук жінки оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі правоохоронці Фастівського управління поліції, дільничні та поліцейські офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, а також добровольчі формування територіальних громад», - повідомили в поліції.

Прикмети зниклої - зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе довге, ніс прямий, очі блакитні, брови темні, губи середньої повноти.

Марина була одягнута у кофту чорно-білого кольору, жилетку коричневого кольору, сірі штани, резинові калоші фіолетового кольору.

У разі володіння будь-якої інформації про місцезнаходження жінки правоохоронці просять одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Фастівського районного управління поліції.

У коментарях до повідомлення про зникнення Марини українці висловлюють надію, що вона скоро повернеться додому:

«Молимось за неї», «Зникла людина.....трапилася біда,головне,щоб знайшлася цілою,живою», «Дай Боже, щоб знайшли».

Нагадаємо, в Україні також розшукують 12-річного Даміра, який на момент зникнення знаходився зі своїм батьком.

Також повідомлялось, що українського дитячого письменника знайшли вбитим.

Крім того, Politeka.net писала про пошуки маленької Дарини.