Полиция Киевщины разыскивает женщину, которая исчезла в лесополосе.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, 2 января в 18.00 в полицию поступило сообщение от матери о том, что исчезла ее дочь Марина Фаустова.

По словам женщины, дочка впериод времени с 12 до 14 часов находилась в лесополосе села Кощеевка и до сих пор не вернулась.

"На розыск женщины оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе правоохранители Фастовского управления полиции, участковые и полицейские офицеры общины, работники группы реагирования патрульной полиции, а также добровольческие формирования территориальных общин", - сообщили в полиции.

Приметы пропавшей – рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые длинные, нос прямой, глаза голубые, брови темные, губы средней полноты.

Марина была одета в кофту черно-белого цвета, жилет коричневого цвета, серые брюки, резиновые галоши фиолетового цвета.

В случае владения какой-либо информацией о местонахождении женщины правоохранители просят сразу сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское районное управление полиции.

В комментариях к сообщению об исчезновении Марины украинцы выражают надежду, что она скоро вернется домой:

«Молимся за нее», «Исчез человек….. случилась беда, главное, чтобы нашлась целой, живой», «Дай Бог, чтобы нашли».

Напомним, в Украине также разыскивают 12-летнего Дамира, который на момент исчезновения находился со своим отцом.

Также сообщалось, что украинский детский писатель был найден убитым.

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