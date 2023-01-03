Шести службовим особам одного з державних підприємств Укроборонпрому повідомлено про підозру у розтраті коштів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора,службові особи держпідприємства вже після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну закупили товар військового призначення на суму понад 5 млн грн.

Однак виявилося, що вони не відповідали умовам договору щодо якості таких товарів та були непридатні для використання.

«В подальшому їх передали одній із військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань», - розповіли в Генпрокуратурі.

Факти не відповідності технічним умовам продукції та втрати активів держпідприємства встановлено під час судових експертиз та інших доказів, отриманих за результатами проведення слідства.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – СБУ.

Коментуючи дії співробітників підприємства, українці вимагають озвучити їхні прізвища:

«Де прізвища, народ повинен знати своїх героїв», «Таких потрібно розстрілювати в такі часи як зараз…».

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки років отримав зрадник, який розкривав розташування бомбосховищ.

Також повідомлялося, що зрадниці підказували окупантам, як бомбити пологові будинки та школи.

Крім того, Politeka.net писала, що рідний брат відомого зрадника України після суду записав відеозвернення із проханням про допомогу.