Шестерым должностным лицам одного из государственных предприятий Укроборонпрома сообщено о подозрении в растрате средств.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, должностные лица госпредприятия уже после полномасштабного военного вторжения России в Украину закупили товар военного назначения на сумму более 5 млн грн.

Однако оказалось, что он не соответствовал условиям договора качества таких товаров и был непригоден для использования.

"В дальнейшем его передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач", - рассказали в Генпрокуратуре.

Факты не соответствия техническим условиям продукции и потере активов госпредприятия установлены в ходе судебных экспертиз и других доказательств, полученных по результатам проведения следствия.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины, оперативное сопровождение – СБУ.

Комментируя действия сотрудников предприятия, украинцы требуют озвучить их фамилии:

«Где фамилии, народ должен знать своих героев», «Таких нужно расстреливать в такие времена как сейчас…».

Напомним, ранее стало известно, сколько лет получил предатель, раскрывавший расположение бомбоубежищ.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.