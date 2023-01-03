Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, должностные лица госпредприятия уже после полномасштабного военного вторжения России в Украину закупили товар военного назначения на сумму более 5 млн грн.
Однако оказалось, что он не соответствовал условиям договора качества таких товаров и был непригоден для использования.
"В дальнейшем его передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач", - рассказали в Генпрокуратуре.
Факты не соответствия техническим условиям продукции и потере активов госпредприятия установлены в ходе судебных экспертиз и других доказательств, полученных по результатам проведения следствия.
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Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины, оперативное сопровождение – СБУ.
Комментируя действия сотрудников предприятия, украинцы требуют озвучить их фамилии:
«Где фамилии, народ должен знать своих героев», «Таких нужно расстреливать в такие времена как сейчас…».
Напомним, ранее стало известно, сколько лет получил предатель, раскрывавший расположение бомбоубежищ.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.