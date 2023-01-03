Хлопець у мирному житті працював баристою, а тепер називає себе суперлюдиною.

Принаймні таким його зробила війна, пише Politeka.net.

26-річний Олександр Будько з позивним "Терен" пішов на фронт, не маючи жодного бойового досвіду.

"До 24 лютого я не мав абсолютно ніякого військового досвіду. Навіть не стріляв ніколи з автомата. Так, я займався спортом, дизайном та був ще баристою в одному із закладів Києва", - розповідав Олександр.

Трагедія з ним сталася у День Незалежності:

«Ми хотіли дати прочухана ворогу, тоді було багато полонених, багато їхніх людей загинуло... Й один снаряд лише влучив у нас, я тоді лежав в окопі. Це якось сталося миттєво, не було чути ні свисту, нічого... Мене засипало землею, я одразу такий пекельний біль відчув".

Так Олександр втратив обидві ноги, але зберіг почуття гумору і силу духа.

🦿💪Під час боїв на Ізюмському напрямку Олександр Будько (позивний «Терен») зазнав тяжкого поранення та втратив нижні кінцівки. Зараз він готується до InvictusGame та знімає відоси з гумором та самоіронією у Tik-Tok.

Ось тут є ще:https://t.co/QfKyby4d1P pic.twitter.com/jTyjhC2kbD — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) January 2, 2023

Наразі хлопець готується до InvictusGame та з гумором і самоіронією знімає відео, якізбирають тисячі переглядів.

«Це найкраще відео, що було в моєму сьогоднішньому тіктоці», «Сильний хлопець», «Красунчик», «Героям Слава», «Оце реальна сила духу і мотивація! А не всі ваші тренніги і тп», «дякуємо вам за захист, щастя вам», «Ржу в голос, ви неймовірний», «Який ви крутий!», - коментують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, зірки Квартал 95 не стримали сльоз на сцені.

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