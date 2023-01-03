Принаймні таким його зробила війна, пише Politeka.net.
26-річний Олександр Будько з позивним "Терен" пішов на фронт, не маючи жодного бойового досвіду.
"До 24 лютого я не мав абсолютно ніякого військового досвіду. Навіть не стріляв ніколи з автомата. Так, я займався спортом, дизайном та був ще баристою в одному із закладів Києва", - розповідав Олександр.
Трагедія з ним сталася у День Незалежності:
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«Ми хотіли дати прочухана ворогу, тоді було багато полонених, багато їхніх людей загинуло... Й один снаряд лише влучив у нас, я тоді лежав в окопі. Це якось сталося миттєво, не було чути ні свисту, нічого... Мене засипало землею, я одразу такий пекельний біль відчув".
Так Олександр втратив обидві ноги, але зберіг почуття гумору і силу духа.
Наразі хлопець готується до InvictusGame та з гумором і самоіронією знімає відео, якізбирають тисячі переглядів.
«Це найкраще відео, що було в моєму сьогоднішньому тіктоці», «Сильний хлопець», «Красунчик», «Героям Слава», «Оце реальна сила духу і мотивація! А не всі ваші тренніги і тп», «дякуємо вам за захист, щастя вам», «Ржу в голос, ви неймовірний», «Який ви крутий!», - коментують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, зірки Квартал 95 не стримали сльоз на сцені.
Також повідомлялось, що шамани провели магічний ритуал, і дізнались, коли скінчиться війна.
Крім того, Politeka.net писала, що путініста Олега Газманова налякали на святі питанням про Україну.