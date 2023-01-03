Парень в мирной жизни работал бариста, а теперь называет себя суперчеловеком.

По крайней мере, таким его сделала война, пишет Politeka.net.

26-летний Александр Будько с позывным "Терен" ушел на фронт, не имея никакого боевого опыта.

"До 24 февраля у меня не было абсолютно никакого военного опыта. Даже не стрелял никогда из автомата. Да, я занимался спортом, дизайном и был еще баристой в одном из заведений Киева", - рассказывал Александр.

Трагедия с ним произошла в День Независимости:

«Мы хотели дать взбучку врагу, тогда было много пленных, много их людей погибло... И один снаряд только попал в нас, я тогда лежал в окопе. Это как-то произошло мгновенно, не было слышно ни свиста, ничего... Меня засыпало землей, я сразу такую ​​адскую боль почувствовал".

Так Александр потерял обе ноги, но сохранил чувство юмора и силу духа.

🦿💪Під час боїв на Ізюмському напрямку Олександр Будько (позивний «Терен») зазнав тяжкого поранення та втратив нижні кінцівки. Зараз він готується до InvictusGame та знімає відоси з гумором та самоіронією у Tik-Tok.

Ось тут є ще:https://t.co/QfKyby4d1P pic.twitter.com/jTyjhC2kbD — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) January 2, 2023

Сейчас парень готовится к InvictusGame и с юмором и самоиронией снимает видео, собирающее тысячи просмотров.

«Это лучшее видео, которое было в моем сегодняшнем тик-токе», «Сильный парень», «Красавчик», «Героям Слава», «Вот реальная сила духа и мотивация! А не все ваши тренниги и тп», «Благодарим вас за защиту, счастья вам», «Ржу в голос, вы невероятный», «Какой вы крутой!», - комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, звезды Квартал 95 не сдержали слез на сцене.

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