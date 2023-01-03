По крайней мере, таким его сделала война, пишет Politeka.net.
26-летний Александр Будько с позывным "Терен" ушел на фронт, не имея никакого боевого опыта.
"До 24 февраля у меня не было абсолютно никакого военного опыта. Даже не стрелял никогда из автомата. Да, я занимался спортом, дизайном и был еще баристой в одном из заведений Киева", - рассказывал Александр.
Трагедия с ним произошла в День Независимости:
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«Мы хотели дать взбучку врагу, тогда было много пленных, много их людей погибло... И один снаряд только попал в нас, я тогда лежал в окопе. Это как-то произошло мгновенно, не было слышно ни свиста, ничего... Меня засыпало землей, я сразу такую адскую боль почувствовал".
Так Александр потерял обе ноги, но сохранил чувство юмора и силу духа.
Сейчас парень готовится к InvictusGame и с юмором и самоиронией снимает видео, собирающее тысячи просмотров.
«Это лучшее видео, которое было в моем сегодняшнем тик-токе», «Сильный парень», «Красавчик», «Героям Слава», «Вот реальная сила духа и мотивация! А не все ваши тренниги и тп», «Благодарим вас за защиту, счастья вам», «Ржу в голос, вы невероятный», «Какой вы крутой!», - комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, звезды Квартал 95 не сдержали слез на сцене.
Также сообщалось, что шаманы провели магический ритуал и узнали, когда закончится война.
Кроме того, Politeka.net писала, что путиниста Олега Газманова испугали на празднике вопросом об Украине.