Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Коли якась потолоч хоче нас морозити, а синє небо і яскраве сонце крутить їм свої небесні дулі. Насолоджуючись теплом на вулиці і в домівках, обов'язково не забудьте використати це теплО для максимальної економії електроенергії, яка йде на обігрів. Бо зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання", — наголосила синоптик.

3-го січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9+14 градусів. Суттєві опади малоймовірні в більшості областей. На півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення. На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.

У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів. Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.

"Нова, холодніша повітряна маса почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна (нічна!) температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів. Схоже, що стара приказка мого діда цього року подіє, він завжди казав - "якщо латинське Різдво на воді, то наше - на ледІ". Зрозуміло ж? Якщо 25 грудня було тепло, то 7 січня буде холодно", — пише Наталка Діденко.

А вже з 10-го січня в Україні знову очікується потепління.

Нагадаємо, що робити, якщо гроші списалися, але банкомат вам їх не видав – інструкція.

Також повідомлялося, як отримати пенсії, соцвиплати та готівку, якщо банкомати не працюють.

Крім того Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за використання генератора.