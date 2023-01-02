Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Когда какая-нибудь сволочь хочет нас заморозить, а синее небо и яркое солнце крутит им свои небесные дули. Наслаждаясь теплом на улице и в домах, обязательно не забудьте использовать это тепло для максимальной экономии электроэнергии, которая идет на обогрев. Потому что зима продолжается и, конечно, еще будут похолодания", - подчеркнула синоптик.

3 января температура воздуха в течение дня в Украине составит +7+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9+14 градусов. Существенные осадки маловероятны в большинстве областей. На юге, востоке и в центре – солнечные прояснения. На Закарпатье и Карпатах возможны локальные небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов. Осадки маловероятны, но увеличится облачность.

"Новая, более холодная воздушная масса начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов. Похоже, что старая поговорка моего деда в этом году подействует, он всегда говорил - "если латинское Рождество на воде, то наше - на ледИ". Понятно же? Если 25 декабря было тепло, то 7 января будет холодно", - пишет Наталка Диденко.

А уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление.

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