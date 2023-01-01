Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону.

«Всі військові витрати бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків. Тому також розглядатимемо питання запровадження певного податку на Збройні сили, формулу його теж промовляємо, аналізуємо зараз», — заявив Шурма.

Нагадаємо, 2014-го року в Україні було введено військовий збір. Податок, запроваджений на фінансування Збройних Сил України, яким оподатковувалися доходи фізичних осіб території України. Ставка військового збору становить 1,5% нарахованої заробітної плати.

Цього року Верховна Рада України скасувала військовий збір для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби та осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Військовий збір скасовано тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану.

Додамо також, що з 1 січня набирає чинності закон про держбюджет на новий 2023 рік. Від цього залежить не лише мінімальна заробітна плата українців, а й тарифи, податки та пенсії.

Також повідомлялося, що НБУ вводить в обіг нові 500 гривень.

Також Politeka.net писала, як отримати пенсії, соцвиплати та готівку, якщо банкомати не працюють.

Крім того, Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за використання генератора.