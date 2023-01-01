Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона.

«Все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому, будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас», — заявил Шурма.

Напомним, в 2014-м году в Украине был введен военный сбор. Налог, введенный для финансирования Вооруженных сил Украины, которым облагались доходы физических лиц на территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

В этому году Верховная Рада Украины отменила военный сбор для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы и лиц рядового, начальственного состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и другими лицами.

Военный сбор отменен временно, на период действия правового режима военного положения.

Добавим также, что с 1 января вступает в силу закон о госбюджете на новый 2023 год. От этого зависит не только минимальная заработная плата украинцев, но и тарифы, налоги и пенсии.

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