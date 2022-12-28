Скульптор із села Уолба Таттинського району Якутії, що вже встиг прославитися своїми скульптурами з гною, виліпив символ 2023 року.

Чоловік створив із гною величезного зайця, пише Politeka.net.

Михайло Боппосов ліпить такі скульптури вже понад десять років. Перша скульптура була створена ним у 2011 році.

Раніше він вже ліпив святкові скульптури у вигляді сімейства тигрів, коня, мавпи, гігантської кобри, бика, що давить коронавірус.

Реакція користувачів Мережі на нову скульптуру з гною не змусила на себе чекати:

«Який рік, такий і матеріал», «Люди розважаються як можуть. В міру своїх розумових здібностей», «Я не зрозумію, чому у них там прямий гнойовий культ. Це наслідки того, що сортири на вулиці?», «Чим багаті, тому й раді», «Найголовніший ресурс наддержави», «Ну а що, пишатися більше нічим», «Дуже духовно, скріпно», "У лайні живуть, з лайна ліплять".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зрадниця України, яка перебралася до Росії, вирішила відвідати дочку в Європі і дуже швидко про це пошкодувала.

Колаборантку депортували із ЄС до України, де над нею відбувся суд. Вже відомо скільки років їй дали.

Також повідомлялося, що росіяни тікають із важливого українського міста. Слідом за окупантами речі збирають і ті, хто приїхав до Кремінної працювати.

Тим часом ситуація у Бахмуті наближається до кульмінації.