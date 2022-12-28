Скульптор из села Уолба Таттинского района Якутии, уже успевший прославиться своими скульптурами из навоза, вылепил символ 2023 года.

Мужчина создал из навоза огромного зайца, пишет Politeka.net.

Михаил Боппосов лепит такие скульптуры уже больше десяти лет. Первая скульптура была им создана в 2011 году.

Ранее он уже лепил праздничные скульптуры в виде семейства тигров, лошади, обезьяны, гигантской кобры, быка, давящего коронавирус.

Реакция пользователей Сети на новую скульптуру из навоза не заставила себя ждать:

«Какой год, такой и материал», «Люди развлекаются, как могут. В меру своих умственных способностей», «Я не пойму, почему у них там прям культ навозный. Это последствия того что сортиры на улице?», «Чем богаты, тому и рады», «Самый главный ресурс сверхдержавы», «Ну а что, гордиться-то больше нечем», «Очень духовно, скрепно», "В дерьме живут, из дерьма лепят".

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