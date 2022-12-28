Мужчина создал из навоза огромного зайца, пишет Politeka.net.
Михаил Боппосов лепит такие скульптуры уже больше десяти лет. Первая скульптура была им создана в 2011 году.
Ранее он уже лепил праздничные скульптуры в виде семейства тигров, лошади, обезьяны, гигантской кобры, быка, давящего коронавирус.
Реакция пользователей Сети на новую скульптуру из навоза не заставила себя ждать:
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«Какой год, такой и материал», «Люди развлекаются, как могут. В меру своих умственных способностей», «Я не пойму, почему у них там прям культ навозный. Это последствия того что сортиры на улице?», «Чем богаты, тому и рады», «Самый главный ресурс сверхдержавы», «Ну а что, гордиться-то больше нечем», «Очень духовно, скрепно», "В дерьме живут, из дерьма лепят".
Напомним, ранее сообщалось, что предательница Украины, перебравшаяся в Россию, решила навестить дочь в Европе и очень быстро об этом пожалела.
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Тем временем ситуация в Бахмуте приближается к кульминации.