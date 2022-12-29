На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Таке рішення напередодні було прийнято на засіданні Уряду, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат.

Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги.

З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад. За їх результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, який і ухвалив Кабмін.

Також у Мінреінтеграції повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення внутрішні переселенці отримали понад 47 млрд гривень на проживання. Йдеться про 3 тис. гривень щомісячної допомоги для дітей і людей з інвалідністю і 2 тис. гривень для інших осіб.

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