На период действия военного положения продолжится автоматическое начисление государственных социальных пособий, в том числе пособия на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям. Такое решение было принято на заседании Правительства, передает прессслужба Минреинтеграции.

Дело в том, что в ноябре этого года Кабмин постановил: на период действия военного положения предоставление государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, автоматически продолжается, но только тем лицам, которые проживают на территории проведения боевых действий или временно оккупированных. Это означало, что всем остальным гражданам нужно было подавать заявления для возобновления или продления выплат.

Указанная ситуация могла привести к социальному напряжению и чрезмерной нагрузке на органы соцзащиты и органы предоставления административных услуг, в частности из-за нестабильности электроснабжения и частых воздушных тревог.

В целях решения этой проблемы был проведен ряд совещаний. По их результатам в Правительство был представлен проект постановления об автоматическом продлении выплат, который и принял Кабмин.

Также в Минреинтеграции сообщили, что с начала полномасштабного вторжения внутренние переселенцы получили более 47 млрд гривен на проживание. Речь идет о 3 тыс. гривен ежемесячного пособия для детей и людей с инвалидностью и 2 тыс. гривен для других лиц.

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