Кабмін планує дозволити виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації.

Про це в інтерв'ю Forbes розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд відмовився від програми «єВідрядження», яка мала дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон у відрядження до 7 днів. Планувалося, що послуга буде доступною фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які відповідають певним умовам.

«З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання окрема процедура "єВідрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів», — заявила Свириденко.

Наразі Мінекономіки підготувало проєкт постанови, яка деталізує та унормовує критерії та порядок бронювання. Нині документ на погодженні. Поки не уточнюється, на яких умовах заброньованим чоловікам дозволять відрядження. Фінальне рішення з цього питання залишається за Міноборони та Генштабом.

«У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо», — додала міністерка.

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