Об этом в интервью Forbes рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство отказалось от программы «єВідрядження», которая должна была позволить военнообязанным мужчинам выезжать за границу в командировку до 7 дней. Планировалось, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам, отвечающим определенным условиям.

«С учетом проекта нового постановления о бронировании отдельная процедура "єВідрядження" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов», — заявила Свириденко.

Минэкономики подготовило проект постановления, которое детализирует и нормирует критерии и порядок бронирования. В настоящее время документ на согласовании. Пока не уточняется, на каких условиях забронированным мужчинам разрешат командировку. Финальное решение по этому вопросу остается за Минобороны и Генштабом.

«У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.», — добавила министр.

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