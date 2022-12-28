Але багато українців скаржаться на нерівномірне (несправедливе) відключення від електропостачання операторами систем розподілу, пише Politeka.net.

Так, люди розповідають, що поки вони годинами сидять у темряві – сусідні будинки і райони сяють вогнями.

У свою чергу Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, порадила громадянам дотримуватись вимог законодавства, складаючи скарги на нерівномірні відключення електропостачання.

Як повідомили у НКРЕКУ, регулятору продовжують надходити численні звернення споживачів щодо нерівномірного відключення, однак багато з них оформлені неналежним чином і вони не будуть розглянуті.

Отже, для того, щоб ваше звернення було розглянуто Комісією, у ньому обов’язково має бути: прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання.

Викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення обов’язково має бути підписане заявником із зазначенням дати.

Письмове звернення також може бути надіслане по Інтернету . У такому зверненні також має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання і викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Крім того, письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Не забудьте вказати електронну поштову адресу ібо інші засоби зв’язку, на яку може бути надіслано відповідь.

«Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається», - підкреслили в НКРЕКУ.

Додамо, станом на 27 грудня дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Як повідомили в Укренерго, після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні.

У свою чергу енергетики прогнозують, що навіть якщо російські війська випустять усі свої ракети одночасно, вони не зможуть занурити Україну в тотальний блекаут.

Впевненість у цьому, наприклад, висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, наголосивши, що електропостачання все одно відновлять.

"Ні, всю країну "вимкнути" їм не вдасться. Навіть якщо всі ракети випустять, а у них залишилося щонайменше на п'ять масованих ракетних ударів, то нічого не вийде", - заявив він.

Також повідомлялось, що розкрито нові деталі отримання ППО.

Крім того, Politeka.net писала, як у Києві через заздрощі насипали цукру в генератор.