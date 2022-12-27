Но многие украинцы жалуются на неравномерное (несправедливое) отключение от электроснабжения операторами систем распределения, пишет Politeka.net.

Так, люди рассказывают, что пока они часами сидят в темноте – соседние дома и районы сияют огнями.

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, посоветовала гражданам соблюдать требования законодательства, составляя жалобы на неравномерные отключения электроснабжения.

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Как сообщили в НКРЭК, регулятору продолжают поступать многочисленные обращения потребителей относительно неравномерного отключения, однако многие из них оформлены ненадлежащим образом и не будут рассмотрены.

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Итак, для того чтобы ваше обращение было рассмотрено Комиссией, в нем обязательно должна быть: фамилия, имя, отчество, место жительства.

Изложена суть поднятого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Обращение обязательно должно быть подписано заявителем с указанием даты.

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Письменное обращение также может быть отправлено по Интернету. В таком обращении также должна быть указана фамилия, имя, отчество, место жительства и изложена суть поднятого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Кроме того, письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

Не забудьте указать адрес электронной почты или другие средства связи, на которые может быть отправлен ответ.

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"Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется", - подчеркнули в НКРЭК.

По состоянию на 27 декабря дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Как сообщили в Укрэнерго, после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране.

Также сообщалось, что раскрыты новые детали получения ПВО.

Кроме того, Politeka.net писала, как в Киеве из-за зависти насыпали сахар в генератор.