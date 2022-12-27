В низці областей України через загрозу підтоплень на чотири дні оголосили підвищений рівень небезпеки.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 27-30 грудня на рiчках басейнів Прип'яті та Захiдного Бугу очiкується пiдйомiв рiвнiв води на 0,1-0,7 метра.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та подальше затоплення заплавних територiй (І рiвень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, експерти Укргідрометцентру попереджають, що 27 грудня на Прикарпатті очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Через це у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях та частині Закарпатської оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Також 27 грудня у зв'язку з вiдлигою на високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця грудня потепління в Україні збережеться у більшості областей, а сильних холодів не буде. Повітря буде теплим, але на сухі дороги чекати не варто. Синоптики прогнозують періодичні дощі до кінця місяця.

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