Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 27-30 декабря на реках бассейнов Припяти и Западного Буга ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,7 метра.
"Местами возможен выход воды на пойму и последующее затопление пойменных территорий (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, эксперты Укргидрометцентра предупреждают, что 27 декабря в Прикарпатье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Поэтому во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях и части Закарпатской объявлен I уровень опасности, желтый.
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Также 27 декабря в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что до конца декабря потепление в Украине сохранится в большинстве областей, а сильных холодов не будет. Воздух будет теплым, но сухих дорог ждать не стоит. Синоптики прогнозируют периодические дожди до конца месяца.
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