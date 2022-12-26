Як пише Politeka.net , шахрай був із Тернопільської області. Українець із дівчатами знайомився та просив допомогу у виведенні грошей з ігрових платформ. Про це повідомляють "Тернопільські події" з посиланням на міськрайонний суд.

Як зазначається, чоловік познайомився з дівчатами у соціальних мережах та просив їх допомогти вивести гроші з ігрових платформ. Після цього він обкрадав їхні рахунки, маючи дані банківської картки. У однієї дівчини правопорушник вкрав тисячу гривень, а ще у двох – понад 15 та 19 тисяч гривень.

Правопорушник визнав свою провину, розкаявся та повернув гроші постраждалим. Але від його афер постраждали інші люди, за що він уже мав непогашену судимість, тому суд призначив покарання у вигляді 5 років і двох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі поширюється нова схема обману серед громадян: як зберегти гроші на карті

Також Politeka повідомляла , що дзвонять, як працівники банку: шахраї "почистили" карти більш ніж на 61 тисячу за швидкою схемою

А ще Politeka писала, що в Україні активізувалися шахраї, вигадавши аферу з виплатами: використовують картинки з програми "Дія"



