Как пишет Politeka.net, мошенник был из Тернопольской области. Украинец с девушками знакомился и просил помощь в выведении денег из игровых платформ. Об этом сообщают "Тернопольскі події" со ссылкой на горрайонный суд.

Как отмечается, мужчина познакомился с девушками в социальных сетях и просил их помочь вывести деньги с игровых платформ. После этого он обворовывал их счета, имея данные банковской карты. У одной девушки правонарушитель украл тысячу гривен, а еще у двоих - более 15 и 19 тысяч гривен.

Правонарушитель признал свою вину, раскаялся и вернул деньги пострадавшим. Но от его афер пострадали и другие люди, за что он уже имел непогашенную судимость, поэтому суд назначил наказание в виде 5 лет и двух месяцев лишения свободы.

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