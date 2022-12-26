Молодша дочка співачки Олі Полякової після 24 лютого опинилася далеко від дому і дуже страждає.

Полякова розповіла в студіі «Сніданку 1+1», що її діти Маша та Аліса зараз живуть та навчаються у Великій Британії. На новорічні свята їм вдалося приїхати в Україну.

«Цього року для мене дуже важливо було привезти дітей додому. Прикрасити дім, зробити все, як було до війни. Дитячий світ цього року розвалився. Новий рік та Різдво зустрінемо вдома. Щоб вони відчули, що все гаразд, що у них є дім», - розповіла Полякова.

За її словами, Аліса дуже домашня дитина і не звикла бути десь без мами.

«Їй дуже тяжко. Хочу її звідти забрати, коли все закінчиться. Маші класно, а Алісі - тяжко. Маша зібрала гурт, записує пісні. Телефонує мені рідко. А з Алісою розмовляємо щодня по 1,5 години», - розповіла Полякова.

Дівчинка, розповіла Полякова, сама в цьому році прикрасила ялинку і зверху встановила український прапор.

«Аліса — патріотка, вся у браслетах, значках. Я їй віддала свій браслет, який мені подарував військовий у шпиталі. Він вже два рази порвався, а вона його скотчем склеїла та носить, не знімаючи. А ще вона не говорить жодного слова російською. Неможливо сказати ні один русизм. Вона виправляє кожну фразу. Довела всіх до сказу вже. У побуті можеш щось сказати, а вона виправить кожне слово», - розповіла співачка.

Полякова зазначила, що у їхній родині Аліса говорить українською найкраще.

Тим часом в Інстаграм Полякової з’явилося відео, яке співачка записала разом із дочками на тлі ялинки, яка прикрашена жовто-блакитним прапором.

Нагадаємо, Ані Лорак під ялиночкою заїкнулася про свої бажання, українці ії відповіли.

Також повідомлялось, що Полякова розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова відповіла, чи дійсно вона розлучилася.