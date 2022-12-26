Младшая дочь певицы Оли Поляковой после 24 февраля оказалась вдали от дома и очень страдает.

Полякова рассказала в студии «Завтрака 1+1», что ее дети Маша и Алиса сейчас живут и учатся в Великобритании. В новогодние праздники им удалось приехать в Украину.

«В этом году для меня очень важно было привезти детей домой. Украсить дом, сделать все, как было до войны. Детский мир в этом году развалился. Новый год и Рождество встретим дома. Чтобы они почувствовали, что все хорошо, что у них есть дом», - рассказала Полякова.

По ее словам, Алиса очень домашний ребенок и не привык быть где-то без мамы.

«Ей очень тяжело. Хочу ее оттуда забрать, когда все закончится. Маше классно, а Алисе – тяжело. Маша собрала группу, записывает песни. Звонит мне редко. А с Алисой разговариваем каждый день по 1,5 часа», – рассказала Полякова.

Девочка, рассказала Полякова, сама в этом году украсила елку и установила сверху украинский флаг.

«Алиса – патриотка, вся в браслетах, значках. Я ей отдала свой браслет, который мне подарил военный в больнице. Он два раза порвался, а она его скотчем склеила и носит, не снимая. А еще она не говорит ни слова на русском. Невозможно сказать ни один русизм. Она исправляет каждую фразу. Довела всех до бешенства уже. В быту можешь что-то сказать, а она исправит каждое слово», - рассказала певица.

Полякова отметила, что в их семье Алиса говорит по-украински лучше всех.

Тем временем в Инстаграм Поляковой появилось видео, которое певица записала вместе с дочерьми на фоне елки, украшенной желто-голубым флагом.

Напомним, Ани Лорак под елочкой заикнулась о своих желаниях, украинцы ей ответили.

Также сообщалось, что Полякова рассказала о своих отношениях с мужем.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова ответила, действительно ли она развелась.