"Нафтогаз" розповів, що робити українцям, які цієї зими не маю можливості платити за газ.

Як пише Politeka.net, через трагічні події в Україні не всі абоненти мають можливість платити за газ. Тому "Нафтогаз" звернувся до українців із рекомендацією, що робити у такому разі.

"Значна частина українців потрапила у скрутне становище: дехто втратив роботу, у когось зменшився дохід, а кілька мільйонів змушені були взагалі залишити свої будинки. На жаль, не всі можуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Саме для них передбачена допомога від держави". у формі субсидії", - зазначено у публікації.

Також зазначається, що подати заявку можна у відділеннях Пенсійного фонду або через додаток "Дія", а також через сайт електронних послуг та додаток Пенсійного фонду.

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