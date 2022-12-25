Як пише Politeka.net, через трагічні події в Україні не всі абоненти мають можливість платити за газ. Тому "Нафтогаз" звернувся до українців із рекомендацією, що робити у такому разі.
"Значна частина українців потрапила у скрутне становище: дехто втратив роботу, у когось зменшився дохід, а кілька мільйонів змушені були взагалі залишити свої будинки. На жаль, не всі можуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Саме для них передбачена допомога від держави". у формі субсидії", - зазначено у публікації.
Також зазначається, що подати заявку можна у відділеннях Пенсійного фонду або через додаток "Дія", а також через сайт електронних послуг та додаток Пенсійного фонду.
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