Как пишет Politeka.net, из-за трагических событий в Украине не все абоненты имеют возможность платить за газ. Поэтому "Нафтогаз" обратился к украинцам с рекомендацией, что делать в таком случае.
"Значительная часть украинцев попала в затруднительное положение: некоторые потеряли работу, у кого-то уменьшился доход, а несколько миллионов вынуждены были вообще покинуть свои дома. К сожалению, не все могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Именно для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии", - отмечено в публикации.
Также отмечается, что подать заявку можно в отделениях Пенсионного фонда или через приложение "Дія", а также через сайт электронных услуг и приложение Пенсионного фонда.
Напомним, в приложении "Дія" появилась новая полезная функция, что нужно знать украинцам
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Родила в день трагедии в Еленовке: невероятная история украинки, муж которой пережил плен
Магнитные бури будут мучить украинцев не менее пяти дней: названы самые опасные даты
Защитники Змеиного вернулись из плена домой на Одесчину: первые фото
Взрыв на именинах Рогозина, появились новые детали и кадры: "Ранения тяжелее, чем казалось"
А еще Politeka сообщала, что помощь в виде субсидий: хватит ли на всех денег в следующем году
Также Politeka писала, что важные изменения вводятся в Украине с 19 ноября: подробности нового закона, что нужно знать