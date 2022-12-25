"Нафтогаз" рассказал, что делать украинцам, которые этой зимой не имею возможность платить за газ.

Как пишет Politeka.net, из-за трагических событий в Украине не все абоненты имеют возможность платить за газ. Поэтому "Нафтогаз" обратился к украинцам с рекомендацией, что делать в таком случае.

"Значительная часть украинцев попала в затруднительное положение: некоторые потеряли работу, у кого-то уменьшился доход, а несколько миллионов вынуждены были вообще покинуть свои дома. К сожалению, не все могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Именно для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии", - отмечено в публикации.

Также отмечается, что подать заявку можно в отделениях Пенсионного фонда или через приложение "Дія", а также через сайт электронных услуг и приложение Пенсионного фонда.

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