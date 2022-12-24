Як пише Politeka.net, Уряд України ухвалив рішення скоротити витрати на зарплату на 27%. Про це повідомляють у прес-службі Мінфіну України.
Зазначено, що через виклики, з якими зіткнулася Україна через повномасштабне вторгнення, Уряду доводиться економити та спрямувати гроші на оборону та безпеку. Також з'явилися нові витрати на біженців із зони бойових дій.
"З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення — зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком", - зазначили у Мінфіні.
Додається, що як скорочено зарплати, так і звільнено деяких працівників. Також були обмеження на збільшення соціальних виплат, залишивши лише індексацію пенсії за правилами.
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