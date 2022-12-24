Как пишет Politeka.net, Правительство Украины приняло решение сократить расходы на зарплату на 27%. Об этом сообщают в пресс-службе Минфина Украины.
Отмечено, что из-за вызовов, с которыми столкнулась Украина из-за полномасштабного вторжения, Правительству приходится экономить и направить деньги на оборону и безопасность. Также появились новые траты на беженцев из зоны боевых действий.
"Учитывая будущие ограничения, принято непростое политическое решение — уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом", - отметили в Минфине.
Добавляется, что будут как сокращены зарплаты, так и уволены некоторые работники. Также были ограничения на увеличение социальных выплат, оставив только индексацию пенсии по правилам.
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