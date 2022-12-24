Відомо, що форму було розроблено в рамках спеціального проекту «arm women now» за міжнародними стандартами і вже тестується у Збройних силах України. Про це повідомляє "Суспільне" у своєму матеріалі.

Організатор заходу та ініціатор проекту Ірина Нікорак розповіла, що на сьогоднішній день вже в режимі без зупинок відшиваються нові форми та безкоштовно передаються жінкам на передову.

"До кінця цього року вже буде 2 тисячі комплектів форми: нижньої білизни, термобілизни, теплого зимового одягу", - повідомила Ірина Нікорак.

Фото "Суспільне".

Форма спеціально зроблена для зручності жінок: штани та кітель відрізняються в плечах та грудях від чоловічого зразка, а штати розроблені таким чином, що мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.

За словами військовослужбовця зі 112 окремої бригади територіальної оборони Києва Наталії, тепер не доведеться перешивати чуже – звичайну чоловічу військову форму під себе, щоб підігнати за розміром. Так доводилося робити всім жінкам, які вступили до лав ЗСУ.

Варто зазначити, що в Україні на даний момент немає уніфікованої жіночої військової форми. Влітку цього року Міноборони повідомляло, що у жінок в українській армії з'явиться уніфікована жіноча військова форма. Її розробкою займаються волонтери.

Нагадаємо, раніше були розшифровані слова Валерія Залужного щодо 300 танків.

Також нагадаємо, що на питання, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації, Валерій Залужний відповів, що вона і так відбувається і що в ЗСУ поки що достатньо людей.

Також повідомлялось, що секретар РНБО Данілов попередив Залужного про небезпеки у майбутньому.