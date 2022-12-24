Известно, что форма была разработана в рамках специального проекта «arm women now» по международным стандартам и уже тестируется в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает "Суспільне" в своем материале.

Организатор мероприятия и инициатор проекта Ирина Никорак рассказала, что на сегодняшний день уже в режиме без остановок отшиваются новые формы и бесплатно передаются женщинам на передовую.

«К концу этого года уже будет 2 тысячи комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды», — сообщила Ирина Никорак.

Фото "Суспільне".

Форма специально сделана для удобства женщин: брюки и китель отличаются в плечах и груди от мужского образца, а штаты разработаны таким образом, что имеют более глубокую посадку и двойную фиксацию на талии.

По словам военнослужащей из 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева Натальи, теперь не придется перешивать чужое – обычную мужскую военную форму под себя, чтоб подогнать по размеру. Так приходилось делать всем женщинам, вступившим в ряды ВСУ.

Стоит отметить, в Украине на данный момент нет унифицированной женской военной формы. Летом этого года Минобороны сообщало, что у женщин в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются волонтеры.

Напомним, ранее были расшифрованы слова Валерия Залужного по поводу 300 танков.

Также напомним, что на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит и что в ВСУ пока достаточно людей.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.