Известно, что форма была разработана в рамках специального проекта «arm women now» по международным стандартам и уже тестируется в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает "Суспільне" в своем материале.
Организатор мероприятия и инициатор проекта Ирина Никорак рассказала, что на сегодняшний день уже в режиме без остановок отшиваются новые формы и бесплатно передаются женщинам на передовую.
«К концу этого года уже будет 2 тысячи комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды», — сообщила Ирина Никорак.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Бесплатная эвакуация: украинцев одного из регионов призвали выезжать, что известно
"Укрэнерго" ввело лимиты потребления электроэнергии для всех областей: "Самая сложная ситуация..."
В Киеве украли полмиллиарда на строительстве метро: видео и подробности расследования
"Помолитесь": Валерий Залужный обратился с важной просьбой
Фото "Суспільне".
Форма специально сделана для удобства женщин: брюки и китель отличаются в плечах и груди от мужского образца, а штаты разработаны таким образом, что имеют более глубокую посадку и двойную фиксацию на талии.
По словам военнослужащей из 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева Натальи, теперь не придется перешивать чужое – обычную мужскую военную форму под себя, чтоб подогнать по размеру. Так приходилось делать всем женщинам, вступившим в ряды ВСУ.
Стоит отметить, в Украине на данный момент нет унифицированной женской военной формы. Летом этого года Минобороны сообщало, что у женщин в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются волонтеры.
Напомним, ранее были расшифрованы слова Валерия Залужного по поводу 300 танков.
Также напомним, что на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит и что в ВСУ пока достаточно людей.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.