У боях з російськими загарбниками пішов із життя Заслужений артист України, відомий танцюрист Сергій Шкварченко, який після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ та пішов захищати країну.

Про трагедію повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України на сторінці в Facebook.

"19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл, загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко. Сергій був артистом ансамблю ім. П. Вірського та захищав Україну у складі Збройних сил України. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія", — сказано в повідомленні.

"Вічна пам‘ять та вічна слава героям! Дякуємо тобі за все!", — написали колеги з ансамблю Вірського.

Українці в коментарях висловлюють шану герою та співчуття його близьким:

"Сльози відчаю 😭 як же болісно все це відчувати, скільки цей красень віддав в свій час ансамблю, він літав по сцені, був дуже талановитим артистом 💟, прославляв нашу державу за кордоном 💙💛 і ось ці нелюди забрали життя ще молодого чоловіка 😢 вічна тобі пам'ять";

"яких хлопців втрачаємо 😣 Вічна пам‘ять 🙏";

"Біль....Серце розривається, що гинуть найкращі - цвіт нації...Вічна пам'ять, Герою";

"З кожною такою новиною ненавиджу росію все більше і більше, хоч і здавалося що більше неможливо. Світла пам’ять 🙏🏻🙏🏻".

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