В боях с российскими захватчиками ушел из жизни Заслуженный артист Украины, известный танцор Сергей Шкварченко, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и ушел защищать страну.

О трагедии сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины на странице в Facebook.

"19 декабря, попав под минометный обстрел, погиб Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе Вооруженных сил Украины. Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея", - говорится в сообщении.

"Вечная память и вечная слава героям! Спасибо тебе за все!", - написали коллеги из ансамбля Вирского.

Украинцы в комментариях выражают уважение герою и соболезнования его близким:

"Слезы отчаяния 😭 как же болезненно все это чувствовать, сколько этот красавец отдал в свое время ансамблю, он летал по сцене, был очень талантливым артистом 💟, прославлял наше государство за границей 💙💛 и вот эти изверги унесли жизнь еще молодого человека 😢 вечная тебе память";

"каких ребят теряем 😣 Вечная память 🙏";

"Боль....Сердце разрывается, что гибнут лучшие - цвет нации...Вечная память, Герою";

"С каждой такой новостью ненавижу россию все больше и больше, хотя и казалось, что больше невозможно. Светлая память 🙏🏻🙏🏻".

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