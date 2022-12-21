В боях с российскими захватчиками ушел из жизни Заслуженный артист Украины, известный танцор Сергей Шкварченко, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и ушел защищать страну.
О трагедии сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины на странице в Facebook.
"19 декабря, попав под минометный обстрел, погиб Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе Вооруженных сил Украины. Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея", - говорится в сообщении.
"Вечная память и вечная слава героям! Спасибо тебе за все!", - написали коллеги из ансамбля Вирского.
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Украинцы в комментариях выражают уважение герою и соболезнования его близким:
"Слезы отчаяния 😭 как же болезненно все это чувствовать, сколько этот красавец отдал в свое время ансамблю, он летал по сцене, был очень талантливым артистом 💟, прославлял наше государство за границей 💙💛 и вот эти изверги унесли жизнь еще молодого человека 😢 вечная тебе память";
"каких ребят теряем 😣 Вечная память 🙏";
"Боль....Сердце разрывается, что гибнут лучшие - цвет нации...Вечная память, Герою";
"С каждой такой новостью ненавижу россию все больше и больше, хотя и казалось, что больше невозможно. Светлая память 🙏🏻🙏🏻".
Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.
Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.