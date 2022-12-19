У росії з кожним днем ​​зростає кількість не лише пожеж, а й авіакатастроф.

Як повідомляють російські ЗМІ, чергова НП сталася вранці в понеділок, 19 грудня, у Магаданській області.

Там, у селищі Тахтоямськ в Ольському районі, вертоліт Мі-8 врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки.

Троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі. Вертоліт належав компанії ТОВ "Поляр-Авіа".

Пропагандистські ЗМІ у властивій собі манері повідомляють, що це була лише аварійна посадка.

Відомо про одного постраждалого члена екіпажу.

Нагадаємо, що про чергову авіакатастрофу в Росії за участю Мі-8 повідомлялося 16 грудня.

НП сталася в Улан-Уде в аеропорту "Байкал". Вертоліт розбився під час посадки.

Усі три члени екіпажу загинули.

Днем раніше, 15 грудня, в Росії літак спалахнув просто в повітрі.

Борт Ан-12БК здійснив екстрену посадку в новосибірському аеропорту "Толмачово".

Також нагадаємо, що 23 жовтня в Іркутську військовий літак впав на приватний двоповерховий будинок, спалахнула пожежа.