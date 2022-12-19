Як повідомляють російські ЗМІ, чергова НП сталася вранці в понеділок, 19 грудня, у Магаданській області.
Там, у селищі Тахтоямськ в Ольському районі, вертоліт Мі-8 врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки.
Троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі. Вертоліт належав компанії ТОВ "Поляр-Авіа".
Пропагандистські ЗМІ у властивій собі манері повідомляють, що це була лише аварійна посадка.
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Відомо про одного постраждалого члена екіпажу.
Нагадаємо, що про чергову авіакатастрофу в Росії за участю Мі-8 повідомлялося 16 грудня.
НП сталася в Улан-Уде в аеропорту "Байкал". Вертоліт розбився під час посадки.
Усі три члени екіпажу загинули.
Днем раніше, 15 грудня, в Росії літак спалахнув просто в повітрі.
Борт Ан-12БК здійснив екстрену посадку в новосибірському аеропорту "Толмачово".
Також нагадаємо, що 23 жовтня в Іркутську військовий літак впав на приватний двоповерховий будинок, спалахнула пожежа.