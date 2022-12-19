Как сообщают российские СМИ, очередное ЧП произошло утром в понедельник, 19 декабря в Магаданской области.
Там, в поселке Тахтоямск в Ольском районе вертолет Ми-8 врезался в строительный вагончик, перевернулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки.
Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-Авиа".
Пропагандистские СМИ в свойственной себе манере сообщают, что это была лишь аварийная посадка.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Взрыв прогремел в многоэтажке: 2-летний ребенок открыл духовой шкаф с баллонами
Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023: "Но у Творчих..."
Фаворитка "Холостяка" Топольского показала свой настоящий характер: "Наконец человек, который раздражал..."
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Известно об одном пострадавшем члене экипажа.
Напомним, что об очередной авиакатастрофе в россии с участием Ми-8 сообщалось 16 декабря.
ЧП произошло в Улан-Удэ в аэропорту "Байкал". Вертолет разбился при посадке.
Все три члена экипажа погибли.
Днем ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.
Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.