В россии с каждым днем растет количество не только пожаров, но и авиакатастроф.

Как сообщают российские СМИ, очередное ЧП произошло утром в понедельник, 19 декабря в Магаданской области.

Там, в поселке Тахтоямск в Ольском районе вертолет Ми-8 врезался в строительный вагончик, перевернулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки.

Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-Авиа".

Пропагандистские СМИ в свойственной себе манере сообщают, что это была лишь аварийная посадка.

Известно об одном пострадавшем члене экипажа.

Напомним, что об очередной авиакатастрофе в россии с участием Ми-8 сообщалось 16 декабря.

ЧП произошло в Улан-Удэ в аэропорту "Байкал". Вертолет разбился при посадке.

Все три члена экипажа погибли.

Днем ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.

Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.