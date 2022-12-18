З 15 грудня українські біженці в Каталонії, Іспанія, зможуть оформити грошову допомогу від уряду.

Про це повідомили на офіційному порталі уряду Каталонії.

Мінімальний розмір грошової допомоги, яку нададуть українцям у Каталонії 400 євро на місяць на особу. Водночас за кожну дитину додаватимуть 100 євро виплати. Таким чином, українська мати з дитиною отримає 500 євро на місяць.

Оформити грошову допомогу від Каталонії мають право біженці, які:

постраждали від повномасштабної війни;

зареєстровані в муніципалітеті Каталонії;

мають щомісячний дохід менше за 481 євро в дорослого;

мають щомісячний дохід менше за 629 євро в матері з дитиною.

Зараз у Каталонії перебуває чимало українців: цей муніципалітет на другому місці після Валенсії за кількістю громадян України, які прибули в Іспанію після початку повномасштабної війни.

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