З 15 грудня українські біженці в Каталонії, Іспанія, зможуть оформити грошову допомогу від уряду.
Про це повідомили на офіційному порталі уряду Каталонії.
Мінімальний розмір грошової допомоги, яку нададуть українцям у Каталонії 400 євро на місяць на особу. Водночас за кожну дитину додаватимуть 100 євро виплати. Таким чином, українська мати з дитиною отримає 500 євро на місяць.
Оформити грошову допомогу від Каталонії мають право біженці, які:
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- постраждали від повномасштабної війни;
- зареєстровані в муніципалітеті Каталонії;
- мають щомісячний дохід менше за 481 євро в дорослого;
- мають щомісячний дохід менше за 629 євро в матері з дитиною.
Зараз у Каталонії перебуває чимало українців: цей муніципалітет на другому місці після Валенсії за кількістю громадян України, які прибули в Іспанію після початку повномасштабної війни.
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